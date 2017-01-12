Etiketler

Fotoğraflarla İstanbul Boğazı’ndan kar manzaraları

İstanbul’u beş gündür etkisi altın alan yoğun kar yağışı, İstanbul Boğazı’nda da fotoğraflık manzaralar oluşturdu.Fotoğraflar: DHA Boğaz kıyısındaki yürüyüş yollarında 20 santimetre kalınlığında kar bulunurken, sahillerde bulunan yat ve marinalar da beyaza büründü. Boğaz’daki görüş mesafesi sabah saatlerinde seyre uygunken, öğle saatlerinde karın etkili olmasının ardından tekrar azaldı. Gemi geçişlerinin zaman zaman durdurulduğu belirtildi.

Fotoğraflarla İstanbul’dan kar manzaraları


http://www.diken.com.tr/fotograflarla-istanbul-bogazindan-kar-manzaralari/

tarih: Perşembe, Ocak 12, 2017
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)