Frank Engel: Bakü, halk devriminden kaçınmak için çatışmaları provake ediyor

Yazar: Tatevik Ghazaryan
Avrupa en nihayetinde Azerbaycan rejiminin gerçek özünü anlamalı. Beyan, NEWS.am muhabirine açıklamada bulunan Avrupa Parlamentosu milletvekili Frank Engel’den geldi. Azerbaycan’ın ülkede Aliyev iktidarını pekiştirip daim kılmak için Karabağ ve Ermenistan’la çatışmalarından istifade eden kleptrokratik bir diktatörlük olduğunu belirten Engel ʺÇatışmalar devam ettiği müddetçe, onların Azerbaycan’daki iktidarı devam eder, aksi takdirde onların iktidarı biter.Bakü’ye, halk devriminden kaçınmak için çatışmalar gerekli. Azerbaycanlı insan hakları savunucuları ve aydınları dinliyoruz, ancak Azerbaycan’ın bu durumuyla Avrupa’nın partnörü olabileceği düşüncesi henüz bizi tatmin etmiyorʺ dedi.
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