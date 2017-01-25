Galust Sahakyan: Ermeni-Japon ortak projelerinin gerçekleştirilmesinden beklentiler büyük

Ermeni-Japon ortak projelerinin gerçekleştirilmesinden ve önümüzdeki süreçte işbirliğinden beklentiler büyük. Beyan bugün 24 Ocak’ta Japonya’nın Erivan büyükelçisi Eiji Taguchi’yle buluşması esnasında Ermenistan Millet Meclisi Bşk. Galust Sahakyan’dan geldi.Meclis’ten NEWS.am’e verilen bilgiye göre, Sahakyan, son yıllarda ki ülke parlamentoları ilişkilrindeki canlanmayı olumlu değerlendirdi. Sahakyan, Japonya’nın Erivan Büyükelçiliğinin ikili ikili ilişkilerin gelişim ve pekişmsine katkıda bulunması umudunu belirtti.
Parlamentolararası ilişkilerin gelişim ve pekişmesinde parlamento dostluk gruplarının rolünün önemini vurgulayan Sahakyan, Ermeni-Japon ortak projelerinin gerçekleştirilmesinden ve önümüzdeki süreçte işbirliğinden beklentiler büyük.
Elçi Eiji Taguchi, geçtiğimiz yıl Japonya Parlamentosu Bşk.’nın davetinin kabul edilmesi vesilesiyle teşekkür etti, iki ülke ilişkilerinin akıcı, adım adım gelişerek yükseliş yaşadığını belirtti.
Elçi, Ermenistan Parlamento Başkanı ve beraberindeki heyetin Japonya ziyaretinin ikili ilişkilerin gelişiminde; kültürel, siyasi, ekonomik vd. alanlarda aktif işbirliğinin bir teşvik unsuru olacağı umudunu belirtti. Elçi, ziyaret esnasında Ermeni parlamenterlerin parlamenter yöntime geçmiş olan Japonya’nın deneyimini inceleme, Japon kültür ve tarihiyle daha yakından tanıma olanağına sahip olacaklarını kaydetti.
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