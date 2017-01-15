Gazprom ve Gürcistan, Ermenistan’a gaz transfer bedelinin ödenmesi hususnda anlaştı

Gazprom Export Ltd.’le sağlanan mutabakat gereği Gürcistan gerekli olması durumunda gazı Rusya’dan bin m3’ü 215 Dolardan değil, 185 Dolardan alacak. Açıklama Gürcistan Enerji bakanı Kakha Kaladze’den geldi. Sputnik Gruzia’nın verdiği bilgiye göre, Ermenistan’a transfer edilen Rus gazının aktarım bedeli olarak Gürcistan akan gazın %10’nu almaktaydı. Bu anlaşma 1 Ocak 2017 itibarıyla sona rdi. Gazprom ve Gürcistan arasındaki müzakereler, Gürcü tarafının transfer bedelinin gaz olarak değil de para olarak ödenmesi talebiyle gecikmekteydi.
Gürcistan Enerji bakanı açıklamasında Gürcistan’ın bundan böyle Ermenistan’a gaz transfer bedelini Rusya’dan para olarak edineceği, Gürcistan’ın bin m3 karşılığı 215’ten değil, 185 Dolardan alabileceğini ifade etti. Açıklamada ilk yıl ödemenin kısmen gaz şeklind olacağı kaydedildi.
Taraflar arasında uzun vadeli anlaşma yapılacağı da bilgide kaydedildi.
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