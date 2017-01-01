Gece Ermeni Kuvvetleri cezalandırıcı işlemlere başvurdu-Azerbaycan’ın 4 kaybı daha var

Gece, sabahki Azerbaycan provokasyonunun makul gelişimi yaşandı; Ermeni askeri birimleri cezalandırıcı işlemler gerçekleştirdiler, bunun sonucunda hasmın 4 kaybı daha oldu. Bilgi Facebook paylaşım sitesi üzerinden, Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın sözcüsü Artsrun Hovhannisyan’dan geldi. Bilgi notunda şunlar kaydedildi: "Hatırlatayım; 29 Aralık sabahı Tavuş eyaleti Çinar köyü güneydoğu yönünde konuşlu Ermeni mevzileri yönünde Azerbaycan Sil. Kuv. sabotaj-sızma kalkışmasında bulundu, bunun sonucunda sayısı 7’ye ulaşan kayıpları oldu.
Hasmın maceraları fiilen iki gün esnasında sayısı onu aşan Azerbaycan’lı askeri kurban vermiştir. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı uhdesinde, Azerbaycan tarafının büyük kayıplarına ilişkin tekzip edilemez deliller olduğunu birkaç kez teyid ettiğini hatırlatayım."
Ermenistandan haberler - NEWS.am
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder