Gürcistan başbakanı Kutsal Noeli Ermenice olarak kutladı

Gürcistan başbakanı Georgi Kvirikashvili, Facebook paylaşım sitesinden Gürcistan’lı Ermeni yurttşlarının ve kardeş Ermeni halkının Kutsal Noelini Gürcüce yanısıra Ermenice olarak da kutladı. Mesajda şunlar kaydedildi: ʺErmeni yurttalarımız ve kardeş Ermeni halkını Mesih’in Kutsal Doğumu ve Tezahürü bayramı vesilesiyle kutluyorum.
Asırlardır süren dostluk ve kardeşliğimizi muhafaza etmemiz övgüye şayandır. Gürcülr ve Ermenilerin sevgi ve saygıyla birarada varlıklarını sürdüreceklerine ve ülkelrimizi daha da pekiştireceğimize eminim.Hepimize barış, refah ve başarılar diliyorumʺ.
Ermenistandan haberler - NEWS.am
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