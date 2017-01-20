Her yıl 1000-1500 Diasporalı Ermeni vatana dönüyor

2010 yılında kurulan “Ermenistan’a dönüş” fonu Ermenistan’a yerleşme, çalışma ve yaşama kararı alan Diaspora Ermenileri ile çalışıyor ve destekliyor. Gazetecilerle bir araya gelen fonun başkanı Vardan Marashlyan “Yıllık olarak 1000-1500 Diasporalı Ermeni Ermenistan’a yerleşiyor” açıklamasını yaptı. Marashlyan Diaspora’da sık-sık forumlar düzenlediklerini ve Ermenistan’a gelmek isteyenleri desteklediklerini bildirdi.
Marashlyan yönettiği fonun sadece vatana geri dönüşü değil gönüllü, eğitim programlarıyla Ermenistan ve Diaspora ilişkilerini güçlendirmesini önemsediğini dile geitrdi.
Lübnan’dan, Rusya’dan, Kanada’dan vatana dönen Ermeniler gazetecilere ilk kez Ermenistan ziyaretlerini, nasıl buraya yerleşma çalışma karar aldıklarını anlattı.
Kaynak: Ermenihaber.am
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder