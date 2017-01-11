Hiç başarısızlığa uğramayan efsanevi Ermeni ajan Gevorg Vardanyan

10 Ocak 2012 yılında Sovyetler Birliği`nin efsanevi ajanlarından Ermeni Gevorg Vardanyan aramızdan ayrıldı. Yurtdışındaki görevinde hiç başarasızlığa uğramayan Vardanyan’ın ismi sadece 76 yaşındayken 2000 yılının Aralık ayında ortaya çıkarıldı. Vardanyan eşiyle birlikte 45 yıl boyunca yurtdışında çalışmış. 1984 yılında Ermeni ajana “Sovyetler Birliği kahramanı” ödülü verildi.
Vardanyan kariyerini 16 yaşında Tahran’da başladı. Vardanyan Tahran’da 1943 yılında Sovyet lider Josef Stalin, ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill`e karşı düzenlenen suikast hazırlığını ortaya çıkardı.
30 yıl sonra bu olaylara dayalı Sovyet Birliği’nin yıldızların katılımıyla film çekildi. 1950’lerinden beri Gevorg ve eşi Gohar Vardanyan 30 yıl boyunca yurdışında ajan olarak görev yaptı. Bu dönemde Vadanyan çıftı 100’den fazla ülkede görev yaptı. Düzenledikleri operasyonlarının çoğu şimdiye kadar gizli tutuluyor.
Kaynak: Ermenihaber.am
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