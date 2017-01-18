Hovhannisyan Muižnieks ve Jagland’la AK-Ermenistan Eylem Planını değerlendirdi

Bakanlıktan NEWS.am’e verilen bilgiye göre bakan Hovhannisyan bugün Avrupa Konsyi İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Nils Muižnieks ve Avrupa Konseyi Gn. Sekreteri Thorbjørn Jagland’la buluştu.Buluşmada taraflar 2015-2018 Dönemi Avrupa Konseyi-Ermenistan Eylem Planı yanısıra insane haklarının korunması, Seçim Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkmesi (AİHM) kararlarının icrasına ilişkin bir dizi meseleyi değerlendirdiler.
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Ermenistan Aalt Bakanı Arpine Hovhannisyan, 16 Ocak’ta yapılmakta olan «2015-2018 Dönemi Avrupa Konseyi-Ermenistan Eylem Planı: Kazanımlar ve Perspektifler» başlıklı buluşmaya katılmak üzere Fransa’da bulunmakta.
Bakanlıktan NEWS.am’e verilen bilgiye göre bakan Hovhannisyan bugün Avrupa Konsyi İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Nils Muižnieks ve Avrupa Konseyi Gn. Sekreteri Thorbjørn Jagland’la buluştu.
Buluşmada taraflar 2015-2018 Dönemi Avrupa Konseyi-Ermenistan Eylem Planı yanısıra insane haklarının korunması, Seçim Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkmesi (AİHM) kararlarının icrasına ilişkin bir dizi meseleyi değerlendirdiler.
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