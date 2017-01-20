Hrant Dink Ölümünün 10. Yılında Anıldı

Tan Çetin
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hrant Dink, uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin 10. yıl dönümünde Agos gazetesi önünde anıldı. 19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink’i anma törenine Dink’in ailesi, çok sayıda vatandaş ve Agos gazetesi çalışanları katıldı. Harbiye’de toplanan kalabalık bir grup “Hepimiz Hrant’ız Hepimiz Ermeniyiz” sloganları atarak Agos gazetesine doğru yürüdü.
Anma töreninin gerçekleştiği Agos gazetesinin çevresinde çok sayıda polis görev aldı. Törenin yapılacağı alan polis barikatlarıyla çevrilirken, alana giriş yapanlar tek tek arandı.
“10 Yıldır Hrant Yok Adalet Yok” yazılı dev pankartın asıldığı tören alanında, türküler ve ağıtlar eşliğinde Hrant Dink anıldı.
Anma törenine katılan Neslihan Arcan “10 yıldır buradayım. Bir gün adalet yerini bulacak, buna inanıyorum. Hrant’ın gerçek katilleri, tetikçileri azmettirenler yargılanacak. Buna inandığım için buradayım ve inatla buraya gelmeye devam edeceğim” dedi.
Adalet arayışı için burada olduğunu söyleyen Ayşegül Sarı, bu haksızlığa göz yummayacaklarını göstermek için törene katıldığını belirtti. Sarı, faili meçhul cinayetlerin arkasındaki sır perdelerinin aralanmasını ve insanların bir arada, kardeşçe yaşadığı günleri görmek istediklerini ifade etti.
Hüseyin Sekmen “Türkiye’nin adalete ihtiyacı var, 80 milyon insan için adalete ihtiyaç var. Hrant bir simge” dedi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı tören alanına çıkan bazı yollar trafiğe kapatılırken tomalar ve elleri tetikte çok sayıda polis tören alanında görev aldı. Anma töreninin ardından kalabalık grup olaysız bir şekilde dağıldı.
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