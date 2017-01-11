İskandaryan: Karabağ’da ciddi tansiyon artışı denemeleri ihtimali petrol fiyatlarına bağlı

Beyan bugün 10 Aralık’ta düzenlenen basın toplantısında Kafkasya Enstitüsü Direktörü, politolog Aleksandr İskandaryan’dan geldi. Son birkaç yılda Azerbaycan’ın silahlanma amacıyla 20 milyar Dolar harcadığını belirten uzman bunun tekrarlanması için benzeri olanakların gerektiğini ifade etti. Petrol fiyatlarının düşmesinden ötürü Azerbaycan’ın önceki gibi mali bağımsızlığa sahip olmamasının farklı bir mesele olduğunu kaydeden İskandaryan, bunun uluslararası aktörlerin Bakü üzrinde baskı kurmak üzere daha fazla şansı olduğu anlamına geldiğini ifade ederek ʺErmenistan üzerinde nasıl etkili olmalı, çok basit, dediğimizi yapın, buna karşılık para veya imtiyazlar elde edersiniz. Azerbaycan daha önce ‘bana lazım değil, kendim öderim’ diyordu. Şimdi durum değiştiʺ dedi.
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Karabağ’da ciddi tansiyon artışı denemeleri ihtimali, Bakü’nün mali durumuna yani petrol fiyatlarına bağlı. Beyan bugün 10 Aralık’ta düzenlenen basın toplantısında Kafkasya Enstitüsü Direktörü, politolog Aleksandr İskandaryan’dan geldi.
Son birkaç yılda Azerbaycan’ın silahlanma amacıyla 20 milyar Dolar harcadığını belirten uzman bunun tekrarlanması için benzeri olanakların gerektiğini ifade etti. Petrol fiyatlarının düşmesinden ötürü Azerbaycan’ın önceki gibi mali bağımsızlığa sahip olmamasının farklı bir mesele olduğunu kaydeden İskandaryan, bunun uluslararası aktörlerin Bakü üzrinde baskı kurmak üzere daha fazla şansı olduğu anlamına geldiğini ifade ederek ʺErmenistan üzerinde nasıl etkili olmalı, çok basit, dediğimizi yapın, buna karşılık para veya imtiyazlar elde edersiniz. Azerbaycan daha önce ‘bana lazım değil, kendim öderim’ diyordu. Şimdi durum değiştiʺ dedi.
Aracılara ilişkin olarak İskandaryan, AGİT Minsk Grubu çalışma üslubunu son birkaç yıldır değiştirmiş olduğunun bariz olduğunu kaydederek ʺAracılar zaten birkaç yıldır çatışmanın regülasyonu çabasında değiller. Genel olarak anlaşılır bir durum, her ne kadar onlar bunu, şu anda Karabağ sorununun çözümünün olası olmadığını söyleyemezler. Tarafların tutumu birbirinden o kadar uzak ki ortak payda bulunması zor. Bu sebeple onlar sorunun regülasyonuyla değil, şiddeti asgariye indirme ve en iyi alternatif olarak düşürmekle uğraşmaktalar. Tırmanma derecesinin, Nisan 2016 öncesine kıyasla şimdi daha düşük olduğunu fark edebilirizʺ dedi.
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