İspanya'nın Sabadell şehri Ermeni Soykırımı'nı resmen tanıdı

İspanyol Katalonya'nın Sabadell şehri, 23 Ocak'ta Ermeni Soykırmı'nı resmen tanıyan ve kınayan bir açıklama kabul etti. Ermenistan'ın İspanya Büyükelçiliği'nden edinen bilgiye göre, bir asır önce Ermenilerin başına gelenin soykırım ve insanlığa karşı işlenen suç olarak niteleyen açıklama, Sabadell şehir meclisinde temsil edilen tüm siyasi güçler tarafından imzalandı.
Ortak açıklamada, "İnsanlığa karşı işlenen tüm suçlar, dünyanın herhangi bir köşesinde, herhangi bir ulusun, ırkın veya dinin temsilcilerine karşı tekrar uygulanmamaları için kınanmalı. Sabadell şehir yönetimi, Ermeni Soykırımı'nı resmen tanıyor" denildi.
Belge, Sabadell'deki Ermeni Toplumu tarafından sunulan talep üzerine İspanya'nın "Ciudadanos" Partisi tarafından hazırlandı. Şehir meclisinde yer alan diğer partilerin bu konuya destek vermesini selamlayan "Ciudadanos" Parti Sözcüsü Adrian Hernandez, onlar sayesinde Sabadell'in, Ermeni Soykırmı'nı resmen tanıyan ve kınayan diğer İspanyol şehirlerine katıldığını kaydetti.
Kaynak: Ermenihaber.am
http://www.ermenihaber.am/tr/news/2017/01/26/%C4%B0spanya-Sabadell-Ermeni-Soyk%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1/98042
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