İsrail Knesset Bşk: Knesset er veya geç Ermeni Soykırımını tanımalı

Knesset er veya geç Ermeni Soykırımını tanımalı. Beyan bugün 19 Ocak’ta Ermenistan Meclis Dış İlişkiler Daimi Komisyonu Bşk. Artak Zakaryan’la buluşması esnasında İsral Parlamentosu Knesset Bşk. Yuli Edelstein’den geldi.
NEWS.am’in Meclis’ten edindiği bilgiye göre, Edelstein parlamentolararası bağların gelişimi, Ermeni ve Yahudi halkları arasındai asırlık dostluğun önemini belirtti, özellikle kültür, turizm, ekonomik ve turizm alanlarının altını çizerek farklı alanlarda işbirliğinin gelişimi için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti. Edelstein Ermeni ve Yahudi cemaatlerin devletlerin gelişimi işindeki önemine dikkat çekti.
Edelstein, er veya geç Knesset’in Ermeni Sotkırımını tanıması gerektiğine yönelik tutumunu bir kez daha teyid etti ve Soykırımın Knesset tarafından bu güne dek tanınmamış olmasından ötürü esefini belirtti, ancak son dönemde bu yönde adımlar atıldığını kaydederek:
ʺİsrail’in Ermeni Soykırımını henüz tanımamı olmasından o kadar da gurur duyuyorum, ancak hr halukarda bu yönde belli bir ilerleme mevcutʺ dedi.
Edelstein önümüzdeki süreçte ertelenmiş çatışmalara çözüm bulunmasının olası olması yönünde umudunu belirtti. Knesset Bşk. İsrail ve Ermenistan arasında yüksek dereceli yetkililerin sıkça buluşmalarının tertiplenmesi yanısıra parlamentolararası aktif ilişkilerin korunmasına destek sözü verdi.
Ermenistan Meclis Dış İlişkiler Daimi Komisyonu Bşk. Artak Zakaryan davet ve kabul için teşekkür etti, parlamentolararası temasların gelişimi, toplumlararası ortak ilgi duyulan alanlar yanısıra siyasi uzun vadeli işbirliği bağlamında ortak projelerin gerçekleştirilmesinin önemini kaydetti. Zakaryan, Ermenistan Millt Meclisi Bşk. Galust Sahakyan ve Knesset Bşk. Yuli Edelstein tarafından kısa bir süre önce imzalanan Parlamentolararası Ortak Anlayış Memorandumu yanısıra parlamentolararası dostluk gruplarının faaliytlerinin gelişim ve genişlemesine hukuki ve toplumsal geniş bir zemin yaratmayı amaçlayan gene kısa süre önce Erivan’da şekillenen «Ermenistan-İsrail Uluslararası Toplumsal Forumu»nun önemini vurguladı. Zakaryan, 19 Ocak’ta Tel Aviv’de yapılan II. Forum sonuçlarının hissedilir olabileceği ve toplumsal ortak menfaate dayalı işbirliğinin bir dizi alanda pekişmesine adım adım katkıda bulunabileceği umudunu belirtti
Zakaryan, bölgedeki hakim durum ve bunların çözümüne yönelik Ermeni tarafının yaklaşımları hususunda bilgi verdi.
Buluşma sonunda Edelstein, kısa bir süre sonra Ermenistan’da yapılacak parlamento seçimlerinin tertiplenmsi işinde başarılar diledi ve Ermenistan-İsrail bağlarınınyeni seçilecek mecliste de aktif olması umudunu belirtti.
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