İstanbul'daki yılbaşı katliamı dünya basınında

39 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu Reina saldırısı dünya basınında geniş yer aldı. Dün gece Reina’ya geçekleştirilen silahlı saldırı Alman basınında geniş yer buldu. Gazete Duvar'da yer alan habere göre saldırıya ilişkin ilk bilgileri flaş olarak duyuran medyadaki ilk haberler şöyle: Bild Online: Silahlı saldırganlar İstanbul’da gece kulübüne saldırdı.
İstanbul’da bir gece kulübüne yönelik saldırıda, medyada yer alan bilgilere göre 39 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin polis, diğerinin ise sivil olduğu belirtiliyor. Noel baba kostümü içerisindeki en az iki saldırgan kulübe girerek Kalaşnikoflarla etrafa ateş açtı.
Frankfurter Allgemeine Zeitung: İstanbul’da gece kulübüne silahlı saldırı
İstanbul’un merkezindeki tanınmış bir gece kulübüne yılbaşı gecesi gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. En az bir saldırganın gece kulübüne girerek ateş açtığı belirtiliyor. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Olyda 39 kişi hayatını kaybetti.
Zeit Online: İstanbul’da gece kulübüne saldırı
İstanbul’da bir gece kulübüne yapılan saldırıda medyada yer alan haberlere göre çok sayıda kişi yaralandı. Ortaköy’deki kulübe giren iki silahlı saldırganın ateş açt. Türkiye’de geçen yıl çok sayıda saldırı gerçekleştirilmişti.
Welt Online: İstanbul’da gece kulübüne yapılan saldırıda 39 ölü
Reina saldırısı dünya medya medyasında da büyük bir ilgi uyandırdı.
İngiliz televizyon kanalı BBC, İstanbul’daki terör saldırısını, “İstanbul’da gece kulübü saldırısı: 35 kişiyi öldü” başlığıyla haberleştirdi.
Russian Today’in internet sitesinde terör saldırısı ifadesi kullanılarak sayılara yer verildi.
Independent, “Silahlı saldırganlar en az 35 kişiyi öldürdü” başlığını kullandı.
Business Insider, “İstanbul’daki gece kulübü saldırısında onlarca insan öldü” ifadelerini kullandı.
Amerikan televizyon kanalı Foxnews, saldırıyı zalim ve acımasız olarak nitelendirdi.
The Guardian, “İstanbul’da gece kulübü saldırısı” başlığını kullanarak 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
CNN International, “İstanbul’da saldırı” başlığını kullanırken Vali Vasip Şahin’in açıkladığı sayıyı verdi.
Dailymail internet sitesinde, “Katil Noel Baba” başlığını kullandı.
Associated Press olaya ilişkin, Beyaz Saray’ın saldırıyı kınadığını vurguladı.
NY Times internet sitesinde yaptığı haberde İstanbul’da gece kulübüne yapılan saldırıda 35 kişi öldü” başlığını kullandı.
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