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İsveçreli profesör: “Ermeni Soykırımı’nın inkarı suç sayılmalı

 ”İsveçre’nin Fribourg Üniversitesi Uluslararası Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, pröfesor Gerhard Fiolka Ermeni Soykırımının inkarının suç sayılması gerektiğini dile getirdi. Son zamanlar “Vatan” Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek,  Strasbourg mahkemesinin kararına atıfta bulunarak, İsveçre hükümetinden Ermeni Soykırımı inkarını suç sayan yasayı iptal etmeye çağırmıştı. Avrupa mahkemesine göre Yahudilerin soykırımı Holokost’un inkarı için ceza öngörülüyor. Fiolka “Yahudilere karşı işletilen katliamlara ayrı bir davranış gösterilmesinin gerektiğine dair iddiaları asılsız” dedi. Fiolka cezanin iptal edilmesi ya da sadece uluslararası mahkemeler tarafından tanınmış suçlar için uygulnmasını öneren İsveçre Ulusal Konseyi üyesi İv Nideger’in  girişiminin de kabul edilmez olduğunu açıkladı .


Kaynak:   Ermenihaber.am
tarih: Salı, Ocak 10, 2017
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