İsveçreli profesör: “Ermeni Soykırımı’nın inkarı suç sayılmalı

”İsveçre’nin Fribourg Üniversitesi Uluslararası Hukuk Fakültesi
öğretim üyesi, pröfesor Gerhard Fiolka Ermeni Soykırımının inkarının suç
sayılması gerektiğini dile getirdi. Son zamanlar “Vatan” Partisi Genel Başkanı
Doğu Perinçek, Strasbourg mahkemesinin
kararına atıfta bulunarak, İsveçre hükümetinden Ermeni Soykırımı inkarını suç
sayan yasayı iptal etmeye çağırmıştı. Avrupa mahkemesine göre Yahudilerin soykırımı
Holokost’un inkarı için ceza öngörülüyor. Fiolka “Yahudilere karşı işletilen
katliamlara ayrı bir davranış gösterilmesinin gerektiğine dair iddiaları
asılsız” dedi. Fiolka cezanin iptal edilmesi ya da sadece uluslararası
mahkemeler tarafından tanınmış suçlar için uygulnmasını öneren İsveçre Ulusal
Konseyi üyesi İv Nideger’in girişiminin
de kabul edilmez olduğunu açıkladı .
Kaynak:
Ermenihaber.am
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