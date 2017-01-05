İzmir'de terör saldırısı

İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi, olayda 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu. Yaralılar Ege Üniversitesi hastanesinde tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişi polis kontrol noktası yanında meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada, ilk belirlemelere göre 2'si polis 7 kişi yaralandı. 1 polis ve 1 adliye çalışanı da şehit oldu.
Yaralılar, Ege Üniversitesi hastanesine sevk edildi. Olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.
Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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