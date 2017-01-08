Kaliforniya, Ermeni teröristi serbest bırakıyor!

Sacramento (qha) - 1982 yılında, dönemin ASALA eylemleri çerçevesinde Türk diplomat Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni terörist Hampig Sasunyan serbest bırakılıyor. 28 Ocak 1982 tarihinde Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı katleden Amerikalı Ermeni terörist Hampig (Harry) Sasunyan’ın 14 Aralık 2016 tarihinde Kaliforniya’da gerçekleşen şartlı tahliye duruşmasında tahliye talebi kabul edildi.
Avrasya İncelemeleri Merkezi'nin bildirdiğine göre, Ermeni terörist Sasunyan, tahliye talebinin kabul edilmesinden sonra Kaliforniya Valisi kararı onaylarsa serbest bırakılacak.
2006, 2010, 2013 ve 2015 yıllarındaki şartlı tahliye başvuruları reddedilen Sasunyan'ın son talebi kabul edildi. Sasunyan'ın Krikor Saliba ile birlikte 28 Ocak 1982'de katlettiği Kemal Arıkan, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu'nu yürütüyordu. Kırmızı ışıkta durduğu sırada çapraz ateşle katledilen Kemal Arıkan, 70ler ve 80lerde ASALA terörünün cinayetlerine kurban giden 31 Türk diplomattan biri olmuştu.
Ermeni örgütleri ASALA teröristlerine hukuki destek verir ve kamuoyu oluşması için kampanyalar düzenlerken, temyiz yolu hala açık bu karar için Türk makamlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından bir başvuruda bulunulup bulunulmayacağı merak konusu. Geçtiğimiz günlerde Türk Amerikan Toplumu (ATAA) tarafından bir mektup kampanyası başladığı bildirildi.
QHA
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