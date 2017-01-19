Kaliforniya Eyaleti Terörizmle Mücadeleden Yana Bir Karar Verebilecek midir?

Ali Murat TAŞKENT - http://avim.org.tr
28 Ocak 1982 tarihinde Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı katleden Amerikalı Ermeni terörist Hampig (Harry) Sasunyan’ın 14 Aralık 2016 tarihinde Kaliforniya’da gerçekleşen şartlı tahliye duruşmasında tahliye talebi kabul edilmiştir. Temyize açık olan bu kararın hayata geçmesi için Kaliforniya Valisinin onayı gerekmektedir.
http://www.turkishny.com/headline-news/2-headline-news/232504-kaliforniya-eyaleti-terorizmle-mucadeleden-yana-bir-karar-verebilecek-midir
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