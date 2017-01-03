Karabağ'da taraflardan karşılıklı ateşkes ihlali suçlamaları

Azerbaycan'ın ardından Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçleri, Azerbaycan ordusunun bölgedeki ateşkesi 30 kez ihlal ettiğini öne sürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermeni güçlerini ateşkesi 35 kez ihlal etmekle suçlamıştı. Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçlerinin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ocak'ta, Azerbaycan ordusu Karabağ ve Azeri güçleri arasındaki temas hattında ateşkesi 30 kez ihlal etti. Ermeni mevzilerine çeşitli kalibredeki silahlarla 300'den fazla kez ateş edildi" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, ihlallere karşılık verilmediği ve durumun Ermeni güçlerinin kontrolünde olduğu da kaydedildi. © REUTERS/ STAFF Azerbaycan: Ermenistan, Karabağ'da ateşkesi 35 kez ihlal etti Benzer bir suçlama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan gelmişti. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Ermeni silahlı kuvvetleri son 24 saatte cephenin farklı bölgelerinde ateşkesi 35 kez ihlal etti" denilmişti.
https://tr.sputniknews.com/asya/201701021026593713-karabagda-taraflardan-ateskesi-ihlal-suclamalari/
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