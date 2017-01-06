Kilikya Katolikosu Birinci Aram Beşşar Esad ile bir araya geldi

4 Ocak’ta Şam’daki Cumhurbaşkanlığı sarayında Kilikya Katolikosu Birinci Aram ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar el-Esad bir araya geldi. Bir saatten fazla sürdüğü görüşmede Esad, Kilikya Katolikosu’na Süriye iş siyasi durumu ile son dönemdeki gelişmelerine dair bilgi verdi. Halep’te barışın sağlanmasını takdirde karşıladıklarını söyleyen Birinci Aram yakın gelecekte Suriye’nin bütün toprakları üzerinde barış ve dayanışmanın kurulmasının temenni ettiğini dile getirdi. Kilikya Katolikosu Türkiye’nin Suriye’ye yönelik yıkıcı politikası başta olmak üzere bölge politikasına da değindi.
Suriye içinde yakında yeniden inşaat ve tamir çalışmalarının başlayacağının ümit ettiğini söyleyen 1. Aram bu çalışmalarına başta Ermeniler olmak üzere azınlıklarının katılacağını da söyledi.
1. Aram, İsa Mesih’in Doğuş Yortusu'nda ise (Surp Dzınunt) Halep’te olacak. 1. Aram 5 Ocak günü saat 13.00'te Halep'e varacak ve Aziz Mary Kilisesi'ndeki topluluk tarafından karşılanacak.
6 Ocak’taysa aynı kilisede Aram I’in riyasetinde bir Surp Dzınunt ayini düzenlenecek.
Kaynak: Ermenihaber.am
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