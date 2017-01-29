Hasan Eren Çalışkan
Türkiye ve Ermenistan’dan toplam 24 gencin National Geographic fotoğrafçısı John Stanmayer’in yönetiminde yapılan fotoğraf atölyesinde ürettikleri çalışmalar 24 Ocak’ta Ermenistan’ın başkenti Erivan’da açıldı. Ağustosun son haftasında Ermenistan’ın Dilijan şehrinde düzenlenen atölyenin amacı fotoğraf dilini kullanarak, hikâye anlatıcılığını geliştirmek, katılımcıların deneyim paylaşımını artırmak ve görsel olarak anlatılacak hikâyelerle iki ülke arasında yeni bir diyalog oluşturmak. Atölye bitiminde yaşadıkları şehirlere dönen genç fotoğrafçılar kendilerine verilen cep telefonlarıyla dört ay boyunca fotoğraf çektiler ve ürettikleri görselleri instagram sayfasında paylaştılar.
Sosyal medya uygulamalarında fotoğraf paylaşım yöntemlerinin anlatıldığı atölye boyunca genç fotoğrafçılar cep telefonlarıyla fotoğraf çekimi, kompozisyon, tonlama ve bunun gibi düzenlemeleri uyguladılar.
‘Köprü Kuran Hikâyeler’ bu yıl Ermenistan’da kurulan, John Stanmayer’in de ortaklarından biri olduğu sivil toplum kuruluşu Storyteller’s Cafe ve Yerevan’daki ABD Büyükelçiliği’nin desteğiyle gerçekleşti.
John Stanmeyer’e atölye sırasında ve sonraki dört ay boyunca Ermenistan’daki 4Plus Belgesel Fotoğraf Merkezi’nden Anush Babajanyan ve Türkiye’deki fotoğraf kollektifi Nar Photos’tan Serra Akcan yardımcı eğitmen olarak eşlik etti.
Fotoğrafçılar:
Arpi Khachaturianc, Azniv Tadevosyan, Bekir Emre Ögüt, Christina Suciasova, Ege Batuhan, Ekin Su Birinci, Ekin Taneri, Elif Altuniç, Erhan Ozan Acıdere, Gamze Cidetli, Gayane Ghazaryan, Grigor Poghosyan, Hamlet Gyurjyan, Hasan Eren Çalışkan, Hasmik Asatryan, Haydar Taştan, Levon Mkrtchyan, Marineh Gevorgian, Ruzan Shahnazaryan, Sasun Minasyan, Şeref Artagan, Shushan Sahakyan, Yagmur Karaca, Zafer Yorgancı.
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