Kızıl Haç Ermenistan ve Azerbaycan arasında gizli diyalog sürdürüyor

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin Ermenistan heyeti üyesi Hasmik Galstyan Komite’nin Azeri askeri cesedini iade etme konusunda Ermenistan ve Azerbaycan arasında gizli diyalog yürüttüğünü bildirdi. Galstyan, mütabakat sağlanması halde Komite’nin tarafısız bir arabulucu olarak Azerbaycanlı askerin cesedinin iadesinde hazır bulunabileceğini açıkladı. Galstyan “Şimdilik bu kadarını söyleyebilirim. Müzakereler ve diyalog gizli yürütülüyor, içeriğini açıklayamayız.”
Hatırlanacağı üzere 29 Aralık’ta Azerbaycan’ın Silahlı Kuvvetleri’nin keşif ve sabotaj timi, Ermenistan’ın Tavuş idare bölgesine bağlı Chinari köyüne yönelik düzenlediği saldırı neticesinde çıkan çatışmada hasım Ermeni mevzilerinin yakınlarında askerinin cesedini bırakıp geri çekildi.
Kaynak: Ermenihaber.am
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