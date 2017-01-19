Madrid’de Ermeni okul açıldı

İspanya başkenti Madrid’de Ermeni “Mesrop Mashtots” okulu açıldı. Böylece İspanya’da yaşayan Ermeni çocuklar için Ermeni dilini koruma, Ermeni kültür ile tarihine tanıma fırsatı sağlanacak. Okulun öğretmenleri amaçlarının yabancı bir ülkede yaşayan Ermeni çocukların dilini, kültürünü unuturmamaları olduğunu dile getirdi. Okulda Ermeni dil derslerinin yanı sıra müzik, çizim, Ermeni dans, Ermeni tarih ve Ermeni kilise tarihi dersleri verilecek.
Bunların dışında çeşitli etkinliklerin, konuşmaların, görüşmelerin düzenlenmesi öngörülüyor. Okulun açılmasında Ermenistan'ın Madrid Büyükelçiliği ve Ermeni kilisesi büyük rol oynadılar.
Kaynak: Ermenihaber.am
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder