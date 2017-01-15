Manchester United’in Ermeni yıldızı ödülünü 5 yaşındaki çocuk ile paylaştı

Ermenistan milli futbol takımı kaptanı ve İngiliz “Manchester United”in formasını giyen Henrikh Mkhitaryan İngiltere Premier Ligi’nin “Aralık ayının en iyi golu” ödülüne layik görülmüştü. Mkhitaryan Faebook resmi sayfasında ödülünü “Sunderland” futbol kulübü küçük hayranı 5 yaşındaki Bradley Lowery ile paylaştığını duyurdu.
Mkhitaryan şu yazıyı paylaştı: “Premier Liginin en iyi golu" ödülüne layik görülmek büyük şereftir. Bu ödülü takımım ve Sunderland’in küçük kahramanı ile paylaşmak istiyorum. Ne güel bir gol attın, Bradley Lowery. Güçlü kal.”
Chelsea-Sunderland karşılaşma öncesinde Bradley Chelsea’ye gol atmıştı.
Bradley'nin golu ve hikayesi
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder