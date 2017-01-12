Microsoft: Ermenistan’la teletıp platformlarına yönelik müzakerelerde bulunuyoruz

Microsoft, Ermenistan yönetimi ve özel sektörle teletıp platformlarının hayata geçirilmesine yönelik müzakerelerde bulunuyor. Bilgi NEWS.am’e açıklamada bulunan Microsoft Merkezi ve Doğu Avrupa Ofisi Sağlık Bl. Bşk. Lorenzo Pengo’dan geldi.
Pengo, modern teknolojilerin uzaktan tanı yanısıra hasta hikayesi envanterinin yönetimi ve taburcu olduktan sonra hastaların gözlemine olanak sağladığını ifade etti. Pratik, benzeri teknolojilerin münferit vakalarda %40’a kadar olmak üzere bir hasta hesabıyla %5-20 arasında tasarruf sağlamakta.
Pengo şunları da kadetti:
ʺBiz Romanya, Polonya, Çekya, Rusya, Macaristan’da benzeri pilot projelerimiz oldu. Bu teknolojilerin Ermenistan’da uygulanması için ne kadar hazır olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu projeler için bulut teknolojileri «Office 365» zemini öneriyoruz. Bu verileri güvenle saklayabileceğimiz anlamına gelmekteʺ dedi.
https://news.am/tur/news/366731.html
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder