Müslümanlar, ilçenin tek Ermeni ailesini yalnız bırakmadılar

Derik İlçesi'nde tek Ermeni ailesi Yürşalin ve Naif Demirci çiftini, Mesih'in doğuş ve vaftiz bayramında Müslüman ilçe halkı yalnız bırakmadı. Hristiyanların en önemli bayramlarından 25 Aralık ile 6 Ocak arası Latincede"Natalis" kelime anlamı "Mesih'in doğuşu" olan Noel Bayramı olarak Hrıstiyan aleminden Katolik ve Süryani mezhebinin 25 Aralık'ta kutladığı Mesih doğuş bayramının ardından 6 Ocak'ta Hıristiyan aleminden Ermeni ve Ortodoks mezhebinin kutladığı Mesih'in doğuşu ve vaftiz bayramı olarak kutladıklarını öğrenen İlçe'de yazar olarak bilinen Eyyüp Güven ile birlikte bir grup sivil toplum temsilcisi hediye paketleri ile tek Ermeni çifti olan 69 yaşındaki Naif Demirci'yi kaynakçılık ve demircilik işyerinde ziyaret ederek bayramını kutladı.
Ermeni Naif Demirci "Bayram nedeniyle kendilerini hatırlayarak duyarlı böyle bir toplumla yaşamaktan gurur duyduklarını"belirterek"Ne diyeceğimi bilemiyorum,çok duygulandım. Derik'te Ermeni aile olarak ben ve 61 yaşlarında eşim Yurşalin yaşamaktayız.Sabah işime geliyor,akşam eve dönüyorum ve erkenden uyuyorum,çoğunluğu müslüman olan ilçe halkı bizleri yalnız bırakmamaktadı. İlçemizde papazı olmayan 1650 yılarında yapılan Surp Kevork Ermeni Kilisemiz var. Ermeni cemaatı olmadığından, ziyaret etmek isteyen vatandaşların dışında herhangi bir ibadet yapılmamaktadır.Duyarlılık göstererek bize Bayramlarımızı kutlamaya gelenlere çok teşekkür ediyorum."dedi.
Yazar Eyyüp Güven"Buranın yerli ve kadim halklarından olan Ermeniler için,biz bu gün özellikle Mesih'in doğuşu bayramlarını kutlamak için geldik.Ne yaık ki ilçemizde bulunan tek aile olan Naif Demirci adında bir ermeni vatandaşımızı rahatsız olduğu için ziyaret ettik.Naif Demirci'yi ziyaret ettikten sonra Kiliseye de bir ziyaret gerçekleştirmek istedik.Bütün Hıristiyan alemi başta Ermeniler olmak üzere diriliş bayramlarını kutlarız.Onların ilçemizden gitmesi büyük bir problem,ama olmamaları unutulmuş anlamına gelmez.Sürekli Kiliseye gelmek isteriz.Bütün Ermeni camiasının bayramlarını kutluyoruz.Araştırmacı bir yazar olarak İlçemizin eseri olan bu İnsanları unutmak mümkün değil.Zeytinlerimizin üretiminden tutun,her türlü sanatsal yönden faydaları olmuştur.Geçmişte İlçemizde Nüfus çoğunluğu fazla olan Ermeniler'den tek aile çifti kalmaktadır. "dedi.
İlçenin tek Kilisesi olan ve 1650 yılında yapılan Surp Kevork Ermeni Kilisesi'ne tek Ermeni aile olan Demirci ailesinin hastalıkları nedeniyle Müslüman olan 70 yaşlarındaki Hatun Çaçur" Ben yıllardır hayrımıza Kiliseye bakıyorum.Halılarını yıkıyorum,temizliğini yapıyorum.Anahtar bendedir ziyaret etmeye gelenlere de yardımcı oluyorum" dedi.
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