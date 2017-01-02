Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklama yapan Başbakan Yıldırım, saldırıyı gerçekleştirilen teröristle ilgili ortaya atılan, 'Noel baba kıyafetiyle geldi' iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Teröristin silahını bırakıp kargaşadan yararlanarak olay yerinden kaçtığını belirten Başbakan, 'Çalışmaların yoğun bir titizlikle sürdüğünü' ve teröristin kimliğine dair ihtimallerin şekillenmeye başladığını kaydetti.
'Noel baba iddiası asılsız'
Başbakan Binali Yıldırım, terör saldırısı ile ilgili, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağlık Bakanı Recep Akdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın katılımıyla Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen güvenlik toplantısının ardından hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Burada, hastane yetkililerinden bilgi alan Yıldırım, hastane çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Başbakan hain saldırıya ilişkin, "39 masum insan hayatını kaybetti. Terörün amacı birliğimizi beraberliğimizi zedelemek. Bunun bir karşılığı olacak. Teröre asla boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Saldırganın Noel Baba kıyafeti ile geldiği iddialarını yalanlayan Başbakan Yıldırım, teröristin kimliği konusunda ise şunları söyledi;
"Emniyet teşkilatımız meselenin üzerindedir. Çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. İhtimaller şekillenmeye başladı. Gelişmeler daha sonra kamuoyuna aktarılacak"
İşte Başbakan'ın konuşmasıdan satır başları
"Dün akşam bir eğlence merkezinde savunmasız sivil insanlara karşı alçakça bir eylem gerçekleştirildi. Bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere 39 masum insan hayatını kaybetti, 60'un üzerinde yaralı var. Yaralılardan durumu kritik olanlar var. Hastanelerimiz ve doktorlarımız büyük çaba gösteriyorlar.
ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ
Terörün amacı birliğimizi beraberliğimizi zedelemek. Türkiye bir süreden beri bölgede hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ ve DAEŞ'e karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun bir karşılığı olacak teröre asla boyun eğmeyeceğiz. bugün burada olan terör dünyanın başka bir ülkesinde de olabilir. Bunun garantisi yok, hiç bir ülke güvende değil.
ÜSTÜNE ÜSTÜNE GİDECEĞİZ
Terörün kutsalı, dini olmaz. Terör her yerde terördür, terörle mücadelede çifte standart zafiyet oluşturur.Türkiye'nin Suriye'de önemli bir görev alması ve attığı adımlar ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bu ve buna benzer olaylarla tüm ülkeler karşılaşılabilir. terör bizi yıldıramaz, kardeşliğimizi bozamaz. terör bizi korkutamaz, biz onu korkuturuz. Terörün üstüne gitmeye devam edeceğiz. Bir kez daha hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum
NOEL BABA İDDİALARI YALAN
Bazı yerlerde kulağıma geliyor, terörist noel baba kılığında diye. Noel Baba kılığına girdiği falan yok. Bildiğiniz terörist. Silahını çekip korumaları şehit ediyor, içeri girip rastgele ateş ederek bu kadar insanımızı öldürüyor. Bunun dışındaki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Sonra da silahını olay yerinde bırakıp kaçıyor. Ama emniyet teşkilatımız konu ile ilgileniliyor.
Saldırganın kimliği ile ilgili bilgiler şekillenmeye başladı. Gelişmeler vatandaşa aktarılacak."
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder