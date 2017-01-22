On binler Trump’a karşı yürüyor

ABD’nin başkenti Washington'daki Trump karşıtı ‘Kadın yürüyüşü’ne katılan 10 binlerce gösterici, Kongre binasından Beyaz Saray'a doğru yürüyüşe geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü görevini devralmasıyla birlikte başlayan protestolar, başkent Washington D.C. sokaklarında sabah erken saatlerde başlayan “Kadın yürüyüşü” ile devam ediyor.
Fotoğraf: Reuters]
Birçok eyaletten başkent Washington’a giden 10 binlerce protestocu, Kongre binasının etrafında toplandı. Programın organizatörlerinden Gloria Steinem, burada yaptığı konuşmada, Trump’ın başkanlık kampanyasında ülkedeki azınlıklar ve kadınların hedef alındığını belirtti. Steinem, Trump’ın Müslümanları kayıt altına almaya başlaması durumunda, kendisi dahil birçok kadının kendilerini kayıtlara "Müslüman" olarak geçireceklerini söyledi.
Daha sonra ise protestocular, polis kontrolü altında Beyaz Saray’a doğru yürüyüşe geçti. Protestocuların ellerinde “Trump, Rusya'yı tekrar büyük yapacak”, “Kadın haklarına saygı duy Trump”, “Ben O’nu (Hillary) destekliyorum”, “Ben kadınım, ben adaletim” yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü.
Yürüyüşün Beyaz Saray’ın önünde tamamlanması planlanıyor.
Washington'daki kadın yürüyüşüne ABD’nin farklı şehirlerinden de destek geliyor. ABD’de özellikle New York, Chicago, Los Angeles ve Boston gibi şehirlerde binlerce protestocu sokaklarda Trump yönetiminin seçimlerde dile getirdiği politikaları protesto ediyor.
Kaynak: AA
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