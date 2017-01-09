Patrik Kirill: Ortadoğu'daki terör, siyasetin aracı oldu

RUSYA Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ortadoğu'daki terör örgütlerinin faaliyetlerinin siyasi amaçlara ulaşılması yönünde bir araca dönüştüğünü ve Rusya'nın bunu engellemeye çalışmasının önemli olduğunu söyledi.
© SPUTNİK/ ALEKSEY DRUJİNİN Putin'den Rusya halkına Noel tebriği Rossiya 1 televizyonuna konuşan Patrik Kirill "Terör birilerinin siyasi amaçlarına ulaşmasında araca dönüştüyse, bu durumda terörle gerçek bir mücadelenin olması mümkün değil. Bugün bunu Ortadoğu'da görüyoruz. Bu anlamda Rusya'nın Suriye'de terörle mücadele etmek için bir tür koalisyon kurabilmiş olması, çağdaş politika için önemli bir olay" dedi. Patrik Kirill başta Suriye olmak üzere dünyanın her yerinde teröre karşı zafer kazanılmasını umduğunu belirtti.
Daha fazla: https://tr.sputniknews.com/rusya/201701071026670259-patrik-kirill-ortadogu-teror-siyaset/
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder