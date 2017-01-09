Profesör Tanrıöver: Kadın haklarını Ermeni kadınından öğrenmişiz

Trabzon’da “Toplumsal Cinsiyet ve Türkiye’de Kadın Haklarının Gelişimi” konulu konferans düzenlendi. Konferansa davetli olarak Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Uğur Tanrıöver katıldı. Tanrıöver, kadın hakları mücadelesinin Türkiye’de cumhuriyet döneminde değil, Osmanlı döneminde Ermeni kadınların mücadeleleri ile başladığını duyurdu.
Osmanlı döneminde kadın hakları Ermeni kadınlarının savunduğunu ve Türk kadının onlardan öğrendiğini söyleyen Tanrıöver “Dünya genelinde kadın hakları sanayi devrimi ile başlamıştır. Bu mücadele ile kadınlar kendi benliklerini bulmuşlardır. Bizler cumhuriyet döneminden önce hak aramaya başladık. Bu yeni yapılan bir şey değil. Özellikle Osmanlı dönemindeki kadınlar çok fazla mücadele etmişlerdir. Osmanlı dönemindeki özellikle Ermeni kadınlar bu hak mücadelesinde önemli bir rol üstlenmişlerdir.” dedi.
Kadının daha aktif olması gerektiğini belirten Tanrıöver “Modern anlamda ise biz cumhuriyet döneminde mücadele gerçekleştirdik. Bize öğretilen bazı şeyler vardır. Kemalistler kadınlara haklar verdiğini söylüyor. Belki Cumhuriyet’in kuruluşunda kadınlara bazı haklar kolay bir şekilde verildi. Fakat bu haklardan sonra özellikle 1960 yılından itibaren Türkiye’de inanılmaz derecede bir mücadele gerçekleştirilmiştir. Kâğıt üzerindeki haklar verilmiştir. Örneğin bizlere seçme seçilme hakkı verilmiştir. Ama biz kadınlar ne kadar mecliste yönetimlerde ne kadar yer alıyoruz. Merkezde kadınlar biraz daha fazla yer alırken yerle de bu oran tamamen değişiyor. Daha ataerkil, daha duygusal yaklaşıyorlar. Kadını iş hayatından uzaklaştırma çabası içerine giriyorlar.” şeklinde konuştu.
Kaynak: Ermenihaber.am
http://www.ermenihaber.am/tr/news/2017/01/08/T%C3%BCrk-Profes%C3%B6r-Kad%C4%B1n-haklar%C4%B1n%C4%B1-Ermeni/96848
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