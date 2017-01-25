Rus ordusu Ermenistan'da tatbikat yapıyor

Ermenistan'da Rus askerlerinin tatbikat yaptığı bildirildi. Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi Basın Sözcülüğünden yapılan...Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'da bulunan Rus keşif birlikleri, Kamhud eğitim alanında tatbikata başladı.
Bin 500 metre rakımda gerçekleştirilen tatbikata 600 askerin katıldığı belirtildi.
Tatbikata katılan askerlerin zor iklim şartlarına sahip dağlık bölgelerde kayakla bireysel ve gruplar halinde eğitim yaptığı kaydedildi.
Kış şartlarında kamufle olma ve olası pusulara karşı alınacak önlemlerin öğrenildiği tatbikatta yer alan askerlerin 30 kilometre yürüyüş yapacakları ifade edildi.
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