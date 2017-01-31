Rusya: AB Ortadoğu'daki Hıristiyanlar hakkında konuşmak istemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin "siyasi doğruculuk" sebebiyle Ortadoğu'daki Hıristiyanlar hakkında konuşmak istemediğini öne sürdü.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Avrupa Birliği'nin Ortadoğu'daki Hıristiyanlar hakkında konuşmak istememesi üzücü" dedi.
AB'nin "siyasi doğruculuk" sebebiyle Hıristiyanlar hakkında konuşmak istemediğini öne süren Lavrov, Ortadoğu'daki Hıristiyan nüfusun hedef alındığını ve dünya mirası bölgelerin imha edildiğini belirtti.
Lavrov, Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi çerçevesinde "Hıristiyanların korunmasına adanmış yıllık toplantılar yaptığını" söyledi.
http://haber.sol.org.tr/dunya/rusya-ab-ortadogudaki-hiristiyanlar-hakkinda-konusmak-istemiyor-183498
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