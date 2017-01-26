Rusya ve Ermenistan anlaştı

Rusya ve Ermenistan hükümetleri, karşılıklı seyahatlerde pasaport zorunluluğunu kaldırarak ulusal kimlik kartlarının (yurt içi pasaportu) kullanılabilmesini karara bağladı. İnterfaks ajansının bildirdiğine göre, Rusya vatandaşlarının Ermenistan’a, Ermenistan vatandaşlarının da Rusya’ya girerken artık pasaport göstermelerine gerek kalmayacak, kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları yeterli olacak.
Başbakan Dmitri Medvedev, Ermeni mevkidaşı Karen Karepetyan ile bir araya geldiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın Ermenistan’ı yurt içi pasaportlarıyla ziyaret edebilmesi konusunda anlaşma imzaladık. Bu, insani ilişkiler gibi önemli bir alanda işbirliğini güçlendirecek” dedi.
Karapetyan da, bu kararın Rusya ve Ermenistan arasında kültürel ve insani ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını umduğunu belirtti.
Ermenistan’ı 2015 yılında 500 bin Rusya vatandaşı ziyaret etti.
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