Sarkisyan: Bizim için savaş kabiliyeti yüksek ordu hayati bir zorunluluk

Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan bugün 20 Ocak’ta Dilijan’da «Dağlık Ermenistan» Sağlık Kompleksinde askeri hizmetleri esnasında, özellikle hasmın tecavüzleri esnasında özveri ve yiğitlikleriyle dikkati çeken son aylarda terhis olmuş askerlerle bir araya geldi.
Buluşmada Savuna Bakanı Vigen Sarkisyan da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı konuşmasında katılımcılara onlar şahsında tüm terhis olan askerlere teşekkür etti. Askerlerin, geçtiğimiz yıl Nisan ayında hasmın darbesini onurla göğüslediklerini, terhis olduktan sonra da hengi alanda olursa olsun yurdun askeri olmaya devam ettiklerini belirtti.
Sarkisyan, yurdu savunurken yiğitçe şehit düşen askerleri de özledikleri ve onlarla gurur duyduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı sözlerinde savaş kabiliyeti yüksek ordunun hayati bir zorunluluk olduğunu da andı.
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