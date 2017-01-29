Sarkisyan: Herhangi bir askeri işlem, dahası yeni savaş Karabağ sorununa çözüm getirmez

Herhangi bir askeri işlem, dahası yeni savaş Karabağ sorununa çözüm getirmez. Beyan bugün 28 Ocak’ta Ermeni Ordusunun kuruluşunun 25 yıldönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen ödül töreni esnasında Ermenistan cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Serj Sarkisyan’dan geldi.
Sarkisyan konuşmasında şunları kaydetti:
«Ermeni Ordusu, devletimizin yeniden imarına paralel olarak tesis oldu. Ancak ordunun yapılanması daha önce başlamıştı. Bu yukardan değil, aksine aşağıdan spontan şekilde ve halkın özsavunma içgüdüsüyle başladı. Sumgait, Bakü ve Azerbaycan’ın diğer yerleşim birimlerinde yoğunlaşan haşin olaylar katliam ve sürgün yıllarının ürkütücü manzaralarıyla, tarihi hafızamızı yeniden uyandırdı. Kendiliğinden şekillenen, ancak derinlemesine bilinçli gönüllü hareketi ve ilk gönüllü birlikler, üzerinde heybetli ve galebe bir yumruk olan Ermeni Ordusunun yükseleceği kaide oldu.
Biz millet olarak yekvücut olduk. Böyle son kez Sadarapat’ta yekvücut olmuştuk. Hasmın aşkın kaynakları bizi korkutmadı. Dahası, bu husus bizi ciddileşmeye, toparlanmaya ve odaklanmaya mecbur etti.
Ordumuz muharebe meydanında şekil buldu. Düşmana karşı savaş kelimenin tam anlamıyla evimizde yürütüyorduk.
Bir olay hatırlıyorum; bir adam elinde tüfek evinin içinde savaşıyordu. Balkondan mutfağa çekiliyor ardından çatışarak, yemek odasına çekiliyor, sonra tekrar ele geçirip, mutfağını ve balkonunu kurtarıyordu. Bu metafor değil. Bu Karintak kahramanlık muharebesinden somut bir örnektir.
Bize şart koşulan savaş, tüm halkımızı orduya dönüştürdü. Gerçeklik bu.
Diğer taraftan ehil, deneyimli ve muharebe sanatına derinen hakim kadrolu subaylara ihtiyacımız var. Biz sarsıntısız, askerlerin uzmanlık kabiliyetlerini ve milis güçlerinin yüksek savaşçı ruhunu uyumlu şekilde birbiriyle ördük. Fedailiğin, tüm kahramanlığına karşın artık geleceği olmadığının bilincindeydik. Düzenli ordu şekillendirmenin zamanı gelmişti. Ve tüm Sovyetler Birliği sathından yurdun çağrısıyla dönen askerler bu komplike çalışmayı gerçekleştirdiler.
Sevgili yurttaşlar!
Çeyrek asır önce Vazgen Sarkisyan’ın talimatıyla ordumuz devlet kurumuna dönüştü. O günden beri biz artık devlet düzeyinde özsavunma savaşı yürütüyorduk. O günden başlayarak, Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler yeni ve heybetli kronolojisi başladı.
Bu kronolojinin birçok sayfası ve kahramanlıklar artık ders kitaplarında bulunmakta. Dahası, bu kronoloji ulusal bilincimizin ayrılmaz bir parçasına dönüşmüştür. Bu kronoloji onurumuz, insan ve ulusal haysiyetimiz, özgürlük belgemizdir.
Herhangi bir askeri işlem, dahası yeni savaşın Karabağ sorununa çözüm getirmeyeceğini birçok kereler vurguladım. Dahası, yeni savaş çözüm değil (!)zaten komplike olan soruna yeni, ağır bir yüke dönüşür.
Geçtiğimiz yıl Nisan’daki olaylar fazladan (vurguluyorum ‘fazladan’) bir kez daha hasımlarımıza, kuvvet kullanımı ve bunun tehdidi yolunun trajik ve çıkmaz yol olduğunu kanıtladılar. Yani bu yol değil.
O olaylar Karabağ etrafında tesis olan güvenlik kuşağının ne kadar hayati ve ikame edilemez oluşunu da bariz bir şekilde gösterdi. Biz bir sürekli savaşa daha, evimizin balkonunda ve mutfağında hazırlanmıyoruz. Biz bunu zaten yaptık.
Sevgili yurttaşlar!
Şehitlerimizin döktüğü kan, özgürlük ve geleceğimiz adına ödediğimiz bedeldir. Bugün minnettar nesiller ölümsüzlerin hatırası önünde tevazuyla eğilmekte ve babaları ve atalarının yurtsever işini onurla sürdürmektedirler.
Bugünkü asker ve devre askerler, artık yeni yapı ve silah koşullarında yetkinleşmeye ve gelişmeye devam etmekte, Ermenistan ve Karabağ’ın güven verici kalkanı olmayı sürdürmekteler. Bugünkü koşullarda Ermeni Ordusundan başka barışın daha güvenilir savunucusu ve barışın daha kanaatkar tareftarını bulmak zordur.
İzleyen yirmi beş yıl ordumuz için nitel yeni yükselişin yılları olacaktır. Subaylık, ulusal aydınlarımızın müstesna bir katmanı olarak toplumda daha yüksek bir itibar ve ağırlığa sahip olacaktır, aralarında teknolojik hazırlık da olmak üzere daha yüksek uzmanlığa sahip olacaktır. Yeni devre askerler için hizmet, askeri kabiliyetlerden başlayıp sivil ve psikolojik hazırlıklılığıyla gerçekten hayat okuluna dönüşecektir.
Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tesisi 25. Yıldönümü büyük, çok büyük bayramdır. Hepimizi tekrar kutluyor, manevi yiğitlik, sarsılmaz irade ve barış diliyorum.»
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