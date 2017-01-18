Sarkisyan:Ermenistan’ın kalkınması işinde uluslararası firmaların daha aktif yer alma zamanı geldi

Başkan Serj Sarkisyan başkanlığında bugün 16 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığına bağlı Ermenistan’ın Rekabet Gücü Projesinin icra süreci ve önümüzdeki süreçte yapılacaklar masaya yatırıldı. Toplantıya Proje Konsey üyeleri katıldılar. İstişare toplantısı öncesind başkan Serj Sarkisyan, Konsey önüne konan mesele ve faaliyet önceliklerine değindi.
Başkan Sarkisyan şunları kaydetti:
ʺErmenistan’ın kalkınması işinde uluslararası firmaların, farklı uzmanların, yetenekli insanların cezbedilmesi yanısıra uluslararesı işbölümünde daha nesnel katılmamızın geldiğini sanıyorum. Ve uluslararası iş dünyası için Ermenistan’ıın daha cazip hale dönüştürülmesi için yargı, maliye, vergi alanlarında gerçekleştirilen reformlara yeni bir soluk kazandırmalıyız, bu görünür gelecekte ülkemizin kalkınmasına, reformlara yeni bir kuvvet kazandıracaktır.
30 Kasım’da Milet Meclisi tarafından kabul edilen yasa paketini imzaladığımdan haberdarsınız; buna göre Ermenistan hükmi tüzel firmaların ülke içine ve ülke dışına nakil olanaklarını serbestleştirmiştir.
Ermenistan’da daha elverişli rekabet gücü inşası amacıyla 26 Kasım 2016’da benim kararımla bu Konsey tesis oldu ve hazırladığının program esasları Hükümet tarafından kabul gördü. Ermenistan’ın Rekabet Gücü Konseyi, bugün ilk tam oturumunu gerçekleştirmektedir. Amaçları hepimizin malumudur. Bizim uluslararası deneyimi daha derinlemesine incelememiz gerektiği kanaatindeyim ve Ermenistan’ın cazibesini, artılarını, halkımız ve ilk elde genç, yetenekli uzmanların olanaklarını, Ermenilerin dünyadaki konumunu zemin kabul ederek, Ermenistan’ın reel manzarasını hükmü tüzel şahıslar ve firmalar için elverişli rekabet gücü inşa etmeliyiz. Burada Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği yanısıra Ermenistan’ın AB’nin farklı programlarına her geçen gün artan katılımının büyük rol oynadığına da eminim. Ancak bir kez daha kara para aklamayla mücadele, suç faaliyetlerin finansmanına tolerans göstermeme, mali kaçakçılıkla mücadele ve mali alanda şeffaflığa yönelik uluslararası çabalara desteğe yönelik benimsenen tutumun korunduğunu vurgulamak isterim. Bizim için en önemlisi şu anda Ermenistan’ın gelişimine paralel olarak budur. Herhangi yeni bir şey keşfetmiyoruz, yasalarımız temelinde çalışacağız ve ülkemizin gelişimi için çalışacağız.ʺ
Oturumda Ermenistan’ın Rekabet Gücü Proje Konseyi üyeleri cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanının kararnamesi doğrultusunda perçinlenmiş talimatların icra sürecine ilişkin bilgi verdiler. Bu çerçevede Ermenistan’ın Rekabet Gücü Esasları dışında Ermenistan’ın Rekabet Gücü Fonunun tesciline yönelik çalışmaların son aşamada olduğu bildirildi. Önümüzdeki süreçte yapılacaklar arasında anılan fon tarafından tesis olacak firmayla proje faaliyetlerinin kurumsal temelinin aılmış olacağına dikkat çekildi.
Cumhurbaşkanı kararnamesi gereği başkana 3 ayda bir Ermenistan’ın Rekabet Gücü Projesi icra sürecine ilişkin bilgi verilmekte.
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