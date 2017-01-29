Selina Doğan'dan Berejiklian'a "Zabel Yeseyan gibi üretmek zorundayız"

Avustralya’nın en büyük eyaletine Ermeni Başbakan
CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Avustralya’nın en büyük eyaleti olan Yeni Güney Galler’de Başbakanlık görevine seçilen Gladys Berejiklian’a gönderdiği tebrik mesajında “Zabel Yeseyan gibi güçlü olmak ve üretmek zorundayız” dedi. Doğan, Yeni Güney Galler’in ilk kadın Başbakanı olan Ermeni siyasetçi Gladys Berejiklian’a Ermenice ve İngilizce olarak kaleme aldığı bir mektup yolladı. Mektubunda 100 yıl önce yaşanan büyük acıların ardından dünyanın birçok bölgesine dağılan bir ulusun mensupları olduklarına dikkat çeken Doğan, farklı tarihsel, sosyolojik ve siyasal gerçekliklere sahip ülkelerde yaşadıklarını belirtti.
Gladys Berejiklian
Doğan, hem azınlık hem de kadın olarak birçok zorluğun üstesinden gelmeye çalıştıklarını kaydederek “Tüm bu zorluklara karşın Ermeni kadınları olarak yaşadığımız toplumların gerçekliklerini göz önünde bulundurarak siyaset yapmak, bir arada yaşama kültürünü ve toplumsal barışı, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak zorundayız” dedi.
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