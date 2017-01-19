Şeria Nehrinde Ortodoks Hristiyanların Vaftizi

AA Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle İsrail ile Ürdün arasında doğal sınır teşkil eden Şeria nehrinde Vaftiz Bayramı'nı (Epifani) kutlamaya başladı. AA Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle İsrail ile Ürdün arasında doğal sınır teşkil eden Şeria nehrinde Vaftiz Bayramı'nı (Epifani) kutlamaya başladı. Hristiyan din adamlarının da aralarında bulunduğu yerli ve yabancı yüzlerce Hristiyan, Şeria Nehrinde suya girerek vaftiz oldular.
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