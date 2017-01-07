Sevan Nişanyan üç yıldır hapiste

Sevan Nişanyan’ın Şirince’de SİT alanındaki arazide iki kez mühürlenmesine rağmen ev yapması gerekçesiyle tutuklanmasının üzerinden üç yıl geçti. AGOS gazetesine göre halen Menemen Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan Nişanyan aleyhine kesinleşen cezalar, mühür bozma ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarından dokuz ayrı dosyadan oluşuyor. Nişanyan için infaz edilen hapis cezalarının toplamı ise 17 yıl. 2 Ocak 2014’ten beri cezaevinde olan Sevan Nişanyan, Türkiye’de 2863 Sayılı Yasa’ya muhalefetten cezaevinde olan tek kişi olma özelliğini taşıyor. Geçen üç yıllık süre zarfında kapalı cezaevine nakledilen Nişanyan, hücre cezasına da çarptırıldı.
Bir yıldan uzun zamandır Aydın Yenipazar Kapalı Ceazevi’nde olan Sevan Nişanyan, 24 Ağustos’ta, önceki hükümetin bir yönetmelik değişikliğiyle, yaklaşık 15 bin tutuklunun açık cezaevlerine nakledilmesine imkân sağlaması kapsamında, Sultanhisar Açık Cezaevi’ne geçmişti. Nakil öncesi Agos’a değerlendirmelerde bulunan Nişanyan, açık cezaevinde şartların daha iyi olacağını şu sözlerle ifade etmişt: “İmkânlar çok daha iyi; dışarıda jandarma beklemiyor, gün içerisinde istediğimiz gibi bahçede dolaşabiliyoruz, hastaneye gitmek zorunda kaldığımızda, büyük güvenlik önlemleri alınmıyor. Ayrıca üç ayda bir izin veriliyor ve gün boyunca istediğimiz zaman telefon edebiliyoruz.”
Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan Sevan Nişanyan, bir yıl Aydın Yenipazar Kapalı Cezaevi'nde kaldıktan sonra Eylül 2015'te Sultanhisar Açık Cezaevi’ne nakledilmişti. Ancak 22 Ocak 2016’da Nişanyan, aynı cezaevinin kapalı kısmına nakledildi. Nakil gerekçesi olarak ‘cezaevi kurallarının ihlali’ gösterildi.
Sevan Nişanyan’ın Söke Açık Cezaevi’nde işlediği iddia edilen üç ayrı idari disiplin suçuyla ilgili açılan dava ise 25 Şubat 2016’da görüldü. ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ ve ‘mühür bozma’ suçlarından Söke Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olan Nişanyan’ın, daha önce Söke Açık Cezaevi’nde tutuklu kaldığı dönemde işlediği iddia edilen üç ayrı idari disiplin suçu nedeniyle açılan dava Söke İnfaz Hakimliği’nde görülen davanın duruşmasına cezaevinden telekonferans sistemiyle katılan Nişanyan, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylese de, Mahkeme, ‘cezaevine internet sağlayıcı cihaz sokmak’ suçundan Nişanyan’a 11 gün hücre hapsi cezası verirken, ‘usülsüz şekilde mektup göndermek’ suçundan aldığı kınama cezasını kaldıdı.
Kaynak: Ermenihaber.am
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