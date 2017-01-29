Sibirya'nın Omsk köyünde inşa edilen kardan Ortodoks kilisesiKöyün ilk kilisesi kardan inşa edildi

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Rusya'nın Omsk bölgesindeki Sosnovka köyünün sakini Aleksandr, kardan Ortodoks kilisesi inşa etti. Aleksandr'ın inşa ettiği kardan kilise, Sosnovka köyünün ilk kilisesi. Bundan önce Sosnovka sakinleri, dua etmek için çevredeki köylere gitmek zorunda kalıyordu.
Sosnovka köyü sakini Dailidi Galina, komşusu Aleksandr'ın inşa ettiği kilise için, "Sanki bir peri masalı" diyor ve ekliyor: "25 yıldır yakında oturuyoruz ama Saşa'nın (Aleksandr) böyle bir şey yaratabileceğini hiç düşünmemiştim. Tanrı yardımcısı olsun."
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