ŞİŞLİ, “Durmak Yok, Yola Devam”

Yaklaşık 450 spor okulu öğrencisi ve branşlarda oynayan 130 sporcusu ile Şişli Spor Kulübü yaz, kış, tatil dinlemeden yola devam diyor. Basketbol, voleybol ve satranç branşlarında sporcu yetiştirme hedefi ile yola çıkan ŞİŞLİ, spor okullarından yetişen yetenekli öğrencilerini branş takımlarına alarak lisanslı sporcular kadrosuna ekliyor.
Voleybol :
Şişli, uzun zamandır planladıkları Voleybol Minik Kız Takımını kurdu. Lisansları çıkarılan sporcular, voleybol federasyonunun düzenlediği maçlara çıkmaya başladı.
Takımlarımız
A Bayan 21 sporcu D
Genç 10 sporcu
Yıldız 15 sporcu
Küçük 16 sporcu
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