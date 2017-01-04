Sos Petrosyan: Erivan Sirki yeni binası her tüm temsil için öngörülmekte

Erivan Sirki yeni binası inşaatının 2017 sonunda tamamlanması öngörülmekte. Bilgi, NEWS.am’e açıklamada bulunan Erivan Sirki sanat yönetmeni, Ermenistan Sirk Çalışanları Birliği Bşk. Prof. Dr. Sos Petrosyan’dan geldi. Bu yıl sonunda yeni sirk binalarının hazır olacağı umudunu ifade eden Petrosyan, katkıları için «Tashir» Firmalar Grubuna teşekkür etti, devletin sirk inşasında hiçbir katkısı olmadığını kaydetti.
Petrosyan, eski bina fiziki koşullarının yenisiyle kıyaslanamıyacağını ifade ederek, yeni binanın 2500 seyirci (eski bina 1560 seyirci içindi) kapasiteli olduğunu, havada akrobasi hareketleri için daha fazla olanak olduğunu, yeni binanın her tip temsil için öngörüldüğüne de dikkat çekti.
Petrosyan yeni sirkin yeni bir konseptle faaliyet göstermesi için, kendisi inisiyatifiyle Devlet Tiyatro ve Sinema Enstitüsüne bağlı Sirk Pop Rejisörleriiçin özel bir ünite kurulduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Sos Petrosyan, yeni sirk binasının açılışına yetiştirilmek üzere kendi yazdığı başlangıcından günümüze «Ermeni Sirk Tarihi» eserinin yayıma hazırlandığını da kaydetti.
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