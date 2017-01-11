Tarihi Van Evleri yok olmak üzere

Tarihi Ermeni başkentlerden biri olan Van’ın tarih ve kültürünü yansıtan Van Evleri yok olmak üzere. Ermenilerden kalma Tarihi Evlerden bugün sadece yıkık duvarlar kaldı. Son yüz yılda bu şehirde yaşanan 3 büyük deprem ile son yıllarda uygulanan "kentsel dönüşüm" sonucunda bu yapılar, yerlerini betonarme binalara bırakıyor. Van'ın merkez ve mahallelerinde henüz ayakta kalabilen tarihi evler, ranta dönüştürülerek yerlerine yüksek binalar yapılıyor ve böylece Van’ın tarihi ve dokusu yok ediliyor.
Bundan 20 yıl öncesine kadar Tarihi van Evlerinden birçoğu oldukça iyi haldeydi, ancak bugün bunların bir bölümü kullanılamaz durumda.
Kerpiç ve ahşap ağırlıklı yapılan evlerin en az odası oluyor ve genellikle 2 katlı olarak inşa ediliyordu. Van evlerinin kışın sıcak, yazın serin olmasının en önemli nedeninin duvarlarının kalın olması. Kerpicin hava geçirebilme özelliği nedeniyle bu evler rutubet tutmuyor .
Tarihi Van Evleri, 1900’lü yılların başında Van Kalesi’nin doğusunda yoğun olarak bulunuyordu. Ermeni Soykırımından sonra Van’daki bu yapıların büyük bir kısmı yok edildi. Ermeni kültürünü yansıtan bu evlerin bazıları da yaşanan göç ve ilgisizlik nedeniyle yıkıldı.
Kaynak: Ermenihaber.am
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