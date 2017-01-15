TBMM'de Garo Paylan, 'Soykırım' ifadesi üzerine Meclisten geçici olarak çıkarılma cezası aldı.

TBMM'de Anayasa görüşmeleri sırasında HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın “Çoğulculuğu soykırım ve katliamlarla kaybettik" sözü üzerine başlayan tartışma sonrası Paylan, Meclisten geçici olarak çıkarılma cezası aldı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın iç tüzüğün 163. maddesine dayanarak Paylan'ın "Meclisten geçici olarak 3 birleşime katılmama cezası" verilmesini oylattı. Paylan, oylama sonucu 3 birleşim Meclisten çıkarılma cezası aldı.
Paylan'ın ifadeleri Meclis tutanağından da çıkarıldı. (HABER MERKEZİ)
(Fotoğraf: Soykırımda katledilen Ermeni mebusların fotoğrafları Mecliste HDP sıralarında sergilenmişti.)
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