Tiflis’te Hrant Dink’in anısına Türk fotoğrafçının sergisi açılacak

Hrant Dink, öldürülmesinin 10. yılında Tiflis’te, St. Etchmidzin kilisesinde 21 Ocak’ta düzenlenecek ayin ve ardından “Hayatun” merkezinin Galust Gülbenkyan salonunda Türk fotoğrafçı Umut Vedat’ın “Ben kimim?” başlıklı sergisi ile anılacak.
Vedat Türkiye’deki yıkılmış Ermeni kiliseri, boşaltılmış köyler ve şehirlerin fotoğrafları ile Türkiye iktidarlarının, Ermenilerin izlerini silip unutmaya, yok etmeye, inkar etmeye zorladığını göstermek amaçlıyor.
Tiflis’te açılacak sergi ırkçılık ile tarihi adalete yönelik bir protestodur ce iki halkın barışması için mücadele veren Hrant Dink’in anısına adanmış.
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