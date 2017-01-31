Toprakları IŞİD tarafından işgal edilen Iraklı Hristiyanlar, ağır sınavdan geçiyor.

Sputnik, Iraklı Hristiyanlara karşı işlenen suçları gözler önüne seren belgelere ulaştı.Belgelerde, kurtarılmadan önce insanlık dışı acılara katlanmak zorunda kalan ‘T' lakaplı kadının hikayesi var. TECAVÜZ, KÖLELİK VE ZORLA DİN DEĞİŞTİRME
Iraklı kadınlar
© AFP 2016/ DİMİTAR DILKOFF
Hristiyanların bin yıldan fazla süredir yaşadığı Hamdaniya bölgesinde 7 Ağustos 2014'te esir alınan ‘T', tecavüze uğradı, zorla dininden vazgeçirilerek tesettür giydirildi. 29 yaşındaki kadın, çocuğuyla birlikte Musul'a getirilerek 3 kez satıldı, en son kendini Suriye'nin Rakka kentindeki köle pazarında buldu. Onu köle olarak satın alan kişinin evinde, iki gün boyunca çocuğunun gözleri önünde teröristler tarafından tecavüze uğradı.
Genç kadın, bir hayırsever tarafından fidye ödenerek kurtarıldı. ‘T', onu kurtaran iyi kalpli insana bir gün parasını geri vermeyi umuyor.
ARŞİV ZULÜM BELGELERİYLE DOLU
Bu hikaye, Iraklı Hristiyanların arşivinde toplanan çok sayıda tanıklıktan biri. Rakamlar, fotoğraflar, video görüntüleri, tarihin bu hazin sayfasını unutturmayacak. T'nin fidyesi ödenerek kurtarılması için yalvardığı görüntüler de arşivde mevcut.
Arşivde, Irak ve Suriye'de IŞİD tarafından öldürülen veya esir alınan 100 Hristiyan hakkında bilgi var. Adı geçen birçok kişinin akıbeti belirsiz.
ERKEKLERE ÖLÜM, KADINLARA KÖLELİK
Bölge sakinleri anlatıyor; Musul'un 32 kilometre güneydoğusunda bulunan Hamdaniya'da işgal öncesi 55 bin Hristiyan yaşıyordu. Erkekleri öldüren veya esir alan teröristler, kadınları köle yapıyordu. Gençlere ise dini değiştirerek örgüt saflarına katılmaları teklif ediliyordu. Teklifi reddedenler cizye ödemeli veya ölmeliydi. 30'a yakın erkek, maruz kaldıkları işkenceler sonucu IŞİD saflarına katılmayı kabul etti.
Bartilla kasabasına geri dönen Hristiyanlar
© SPUTNİK/ HİKMET DURGUN
Hristiyan Iraklılar, IŞİD’den geri alınan kasabalarına dönüyor
Hamdaniya'da aralarında çocukların da bulunduğu 45 kişi esir alındı. Hristiyanlıktan vazgeçmeyenler dövüldü, aç bırakıldı, öldürüldü. Teröristler, bölge hakkında bilgi almak için bile işkence etti. Birçok esir bu 'sorgulardan' sağ çıkamadı.
Hamdaniya sakinlerinden biri, sunduğu özel fotoğraflarla işkencelerin bıraktığı yaraları gösteriyor.
CİZYE ÖDEMEYENİN MALI GASP EDİLİYOR
Din değiştirmeyi ve cizye ödemeyi reddeden Hristiyan ailelerinin tüm paralarına ve mal varlığına el konuldu. Şeriata göre cizyenin ödenmesi güvenlik ve huzuru garanti ediyor ama teröristler, değerlerini kabul etmeyenlere karşı sürekli kaba kuvvet kullanıyordu. Bu yüzden Hristiyanlar bu anlaşmanın gücüne inanmıyordu.
Mağdurlardan biri anlatıyor: "6 Ağustos 2014'te IŞİD militanları Hamdaniya'ya girdi. Ben, eşim ve çocuklarımla birlikte tarlada kalmaya karar verdik. Fakat teröristler bizi buldu ve onlara yaklaşmamız için havaya ateş açtı. Onların emriyle camiye doğru gittik, yol iki saat aldı. Orada bizim gibi birçok kişi vardı. Aile bölünerek Şeriat mahkemesine götürüldü. Eşimle beni dövdüler ve İslam'ı kabul etmeye zorladılar. IŞİD her şeyimizi, 13 milyon dinarlık (yaklaşık 12 bin dolar) altın takıları, fiyatı 50 milyon dinarı geçen koyun sürümüzü aldı. Bu, hiçbir yere kaçmayacağımızın garantisiydi."
IŞİD’den kurtarılan Hristiyan köyleri
© SPUTNİK/ VİTALİY MELNİKOV
IŞİD’den kurtarılan Hristiyan köyleri yaralarını sarıyor
6
Teröristlerin kendisini IŞİD'e üye yapmak istediğini ifade edenIraklı mağdur, "Reddedip ailemle birlikte Musul'a gittim. Oradan da şimdi de teröristlerin elinde olan Havice'ye geçtik. Ardından şans eseri Kerkük'e ulaşmayı başardık."
'YAŞLILAR AÇLIĞA TERK EDİLDİ'
Iraklı tanık, yaşları 66 ile 90 arasında değişen dokuz kişinin doğup büyüdüğü yeri terk etmeyi reddettiğini, bunun üzerine teröristlerin onları evlerinde acı içinde açlıktan ölmeye terk ettiğini ifade ediyor: "İslam'ı kabul edenler ilaç alarak hayatta kalmayı başardı."
Ölen üç yaşlı adam evlerinin bahçelerine gömülürken, diğerlerinin cesetleri yerel mezarlığa götürüldü. Ancak mezarlarının nerde olduğunu bilen yok.
Musul operasyonu yürüten Irak güçleri, Hamdaniya'da dört kadın ve iki erkeği esaretten kurtardı.
...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder