Trump'ın İlk Günü: Önce Dini Tören Sonra CIA Ziyareti

Washington’da ABD’nin yeni başkanı için düzenlenen devir teslim töreninin üçüncü ve son günü Washington Ulusal Katedrali’nde tamamlandı. Yemin ederek görevine başlayan Donald Trump ve eşi Melania Trump, İslamiyet dahil 26 din ve mezhepten temsilcinin yer aldığı dini törene katıldı. Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de hazır bulundu.
Dini törende, Amerika’nın en etkin İslami kurumlarından ADAMS Center'ın Başkanı İmam Macid de, Kuran’dan bölümler ve Fatiha suresini okudu. Hıristiyan, Yahudi ve Hindu temsilciler de kendi inanışlarından dualarla törene katıldı.
Trump’ın dini merasim sonrası, başkan olarak ilk durağı ise Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA karargahı. Ziyareti, Beyaz Saray’ın yeni sözcüsü Sean Spicer Twitter’dan teyit etti. ABD Başkanı, geçmişte hakkında çıkan bazı iddialardan dolayı CIA’I eleştirmişti ve teşkilatı hakkında bilgi sızdırmakla itham etmişti.
Geçen hafta içinde Kongre’deki Demokratlar, Trump’ın CIA direktörü olarak aday gösterdiği Mike Pompeo’nun onaylanmasını geciktirmeyi başarmıştı. Cumhuriyetçiler de CIA’ın hafta sonu boyunca başkansız kalmasını eleştirmişti.
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