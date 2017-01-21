ÜSKÜDAR'IN BÜLBÜLÜ KARA BAHTLI ŞAİR BEDROS TURYAN'IN ÖLÜMÜNÜN 145.YILI ANISINA

Ermeni Edebiyatının Zartonk(Uyanış) kuşağının temsilcilerinden, kara bahtlı şair Bedros Turyan (Mayıs 1851-21 Ocak 1872),İstanbul -Üsküdar'ın Bağlarbaşı mahallesinde 1851 yılında doğdu. İlk eğitimini Üsküdar'daki Ermeni Cemaran 'da aldı,ilk okuldan mezun olduktan sonra, ailesi fakir olduğu için çoçuk yaşlarında önce kuyumcu,daha sonraları Eczacı yanında çırak olarak çalışmak zorunda kaldı.Tiyatroyu çok sevdiğinden,sıklıkla Gedikpaşa Tiyatrosuna gider ünlü Tiyatro aktörü Tovmas Fasulyacıyan'ı izlerdi.Tiyatrocu Güllü Hagop'un etkisinde kalan Bedros Turyan ''Sibirya'ya Sürgün'',''Kara Topraklar'' ,''Tiyatro veya Sefiller'' adlı eserleri yazdı.
Bedros Turyan'ın ,Ermeni Pakraduni Krallığının Başşehri ''ANİ'' kentinin yıkılması ile ilgili 5 perdelik tiyatro eseri 1871 yılında sahneye konuldu .
Bedros Turyan yaşadığı dönemde , dönemin gazetelerinden ''Orakir'' gazetesinde ,Hagop Baronyan'ın ''Tadron'' dergisinde yazar ve editör olarak çalıştı.
Ermeni edebiyatının şiir dünyasında ,şiirlerinde kullandığı sade ülubuyla tanındı.Şiirlerinde ölüm ve hayat konularını işledi,eserleri Almanca ,İngilizce,Rusça,Fransızca ve Türkçe' ye çevrildi.
''LICAG''(gölcük),''INC GISEN''(Ne Diyorlar),''TURKUHIN''(Türk Kızı),''DRDUNÇ''(Şikayet),''IM MAHI''(Ölümüm), ''ZIĞHÇUM''(pişmanlık) adlı eserler şiirlerinden birkaçıdır.
Bedros Turyan,21 Ocak 1872 tarihinde ,hayatının ilk baharında 21 yaşında ,verem hastalığından yoksulluk ve fakirlik içinde
hayata gözlerini yumdu.
Mezarı Üsküdar Ermeni mezarlığındadır.
Kendisini rahmetle anıyoruz.
Dr.med.Sarkis Adam
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