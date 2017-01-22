Van'daki Ermenice tabelalar kayyum kararıyla kaldırıldı

Van'ın Edremit Belediyesi'ne kayyum atanan Atıf Çiçekli, ilçedeki Kürtçe, Türkçe, Ermenice ve İngilizce tabelalarından Ermenice ifadelerini hiçbir gerekçe göstermeden kaldırttı. Yeni kayyum, tabelalar dışında işçi kıyımı ve yasaklarlada gündeme geldi.Van Gölü’nün kıyısında bulunan ve büyük turistik önem taşıyan Edremit, Akdamar Adası'na en yakın olan ilçe. Özellikle Akdamar Adası'ndaki Ermeni Surb Haç kilsesinde her yıl Eylül ayında ayin yapma izni verildikten sonra buraya çok sayıdaki Emrnei turist geliyor.
Ayin için adaya gelen Ermenilere yönelik hizmet çerçevesinde Edremit Belediyesi Meclisi kararıyla ilçenin birçok işlek yerlerinde Ermenice tabelalar konulmuştu.
Ermenice adı Artamet olan ilçe, yoğun Ermeni izlerini taşıyor. Burada Ermeni Ressam Arshile Gorky’e ait bir çeşme de bulunuyor.
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