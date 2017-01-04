Vize İstemeyen Ülkeler 2017

Bir çok kıtadan yüzlerce ülkeye vizesiz gidebileceğiniz gibi vize gerektiren bazı ülkelerde de kapıda vize uygulamasıyla seyahatinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. 2017 yılında Bordo Pasaport sahibi Türk vatandaşlarının vizesiz olarak pasaportlarıyla seyahat edebilecekleri ülkeler aşağıdaki gibidir. Bazı ülkelerde sınırdı vize alabileceğiniz gibi bazı ülkelerde ise direkt olarak pasaportunuz ile seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kapıda vize olarak Türk Vatandaşları en çok Yunanistan Kapı Vizesi 2017 ye başvuracağa benziyor. Kapı Vizesi için seyahat öncesinde acenta ile iletişime geçerek işlemlerinizi tamamlamanız , seyahat gününde seyahatinize engel teşkil edecek durumların önüne geçecektir.Andorra (90 Gün) Antigua-Barbuda (180 Gün) Arjantin (90 Gün) Arnavutluk (90 Gün) Bahamalar (8 Aya Kadar Turizm Amaçlı) Barbados (90 Gün) Belarus (30 Gün) Belize (90 Gün) Bolivya (90 Gün) Bosna Hersek (90 Gün) Botswana (90 Gün) Brezilya (90 Gün) Britanya Virjin Adaları (30 Gün) Cook Adaları (31 Gün) Dominik Cumhuriyeti (30 Gün) Ekvador (90 Gün) El Salvador (90 Gün) Endonezya (30 Gün) Fas (90 Gün) Fiji (120 Gün) Filipinler (30 Gün) Filistin (30 Gün – İsrail Üzerinden Geçişte Vize Zorunlu) Guatemala (90 Gün) Güney Afrika (30 gün) Güney Kore (90 Gün) Gürcistan (Kimlikle – 1 Yıl) Haiti (90 Gün Turizm Amaçlı) Honduras (90 Gün) Hong Kong (90 Gün) İran (90 Gün) Jamaika (90 Gün) Japonya (90 Gün) Katar (14 gün) Karadağ (90 Gün) Kazakistan (30 Gün) Kırgızistan (Süre Sınırı Yok- Kayıt Bürosu’na Kayıt Zorunlu) Kolombiya (90 Gün) Kosova (90 Gün) Kosta Rika (30 Gün) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (30 Gün) Libya (180 Gün İçinde En Fazla 90 Gün) Lübnan (90 Gün) Makau (30 Gün) Makedonya (90 Gün) Maldivler (30 Gün) Malezya (90 Gün) Mauritius (30 Gün) Meksika (e-vize 30 Gün) Moğolistan (30 Gün) Moldova (90 Gün) Nikaragua (90 Gün) Niue (30 Gün) Palau (30 Gün) Panama (180 Gün) Paraguay (90 Gün) Peru (90 Gün) Saint Kitts ve Nevis Adaları (90 Gün) Saint Lucia (45 Gün-6 Hafta) Saint Vincent ve Grenadinler Adaları (30 Gün) Samoa (60 Gün) San Marino (İtalya üzerinden giriş yapılıyor -Schengen-) Seyşeller (90 Gün) Sırbistan (90 Gün) Singapur (90 Gün) St. Vincent-Grenadines Suriye (180 Gün İçinde En Fazla 90 Gün) Swaziland (30 Gün) Şili (90 Gün) Tayland (30 Gün) Tayvan (Havalimanında+2 Fotoğraf 30 Gün) Trinidad ve Tobago (30 Gün) Tunus (90 Gün) Turks ve Caicos Adaları (90 Gün) Tuvalu (30 Gün) Ukrayna (60 Gün) Uruguay (90 Gün) Ürdün (90 Gün) Vanuatu (30 Gün) Vatikan (Yalnızca İtalya’dan -Schengen şart- Girilebiliyor) Venezuela (90 Gün) Sınırda vize alınan ülkeler Azerbaycan (Haydar Aliyev Havalimanı, Gence Havalimanı ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Havalimanı 1 aylık vize 10$. 2 fotoğraf ve pasaport fotokopisi bulundurun.) Bahreyn (Kapı Vizesi 15 Gün – 15 gün uzatılabiliyor) Bangladeş (Dakka) Bhutan (Tur operatörü ile) Birleşik Arap Emirlikleri (Transit vizesiz, Dubai vize istiyor) Brunei Sultanlığı (72 Saate kadar transit vize) Burkina Faso (75 Euro) Burundi Cape Verde Cibuti Doğu Timor (Kapı Vizesi 30 Gün) Dominik Cumhuriyeti Ermenistan (Yalnızca Bordo Pasaportlulara Sınırda 21 Gün. Pasaportunuzda Ermenistan kaşesi varsa Azerbaycan vize vermiyor. Ermenistan vizesine online başvurusu yapın (10$). Mail ile gönderilen vize kağıdına kaşe basılıyor.) Gana Kamboçya (Kapı Vizesi 30 Gün- 30$) Kenya (e-vize şart, 50$) Kuveyt (Kapı Vizesi 90 Gün) Komor Adaları (e-vize) Madagaskar (Kapı Vizesi 90 Gün) Mali Mozambik (Kapı Vizesi 30 Gün, 75$) Myanmar (e-vize 28 Gün) Nepal (Kapı Vizesi 15-30-90 Gün, 25$) Ruanda (Transit 3 Gün) Samoa (34$) Sri Lanka (Kapı Vizesi ya da e-vize 30 Gün 30$) Senegal (e-vize) Sudan (Hartum Havalimanı Kapı Vizesi 30 Gün 105$) Tacikistan (Duşanbe Havalimanı Kapı Vizesi 60 Gün) Tanzanya (Kapı Vizesi 90 Gün 50$) Togo (Kapı Vizesi) Tonga (31 Gün) Uganda Umman (Kapı vizesi 30 Gün) Zambiya (Kapı vizesi 30 Gün 50$) Zimbabwe (Kapı vizesi 30$)
Kaynak:http://www.holigan.com.tr/vize-haberleri/vize-istemeyen-ulkeler-2017-h38181.html
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